نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "القناص" الأنجولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول وجود مفاوضات من جانب إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، مع الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، للتعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مابولولو

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل الأهلي، أن كل ما تردد حول وجود مفاوضات مع اللاعب من جانب الأهلي غير صحيح ولم يطرح اسمه خلال الاجتماعات الماضية لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.



وشدد المصدر على احترامه الكامل للاعب وقدراته الفنية، مؤكدا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، لم يطلب التعاقد مع مهاجم في يناير حتى اللحظة الحالية.

وتابع المصدر، أن هناك لاعبين بالفعل تألقوا بشكل ملحوظ في الدوري المصري حتى نهاية الجولة الأخيرة وبعضهم مرشح للانضمام للأهلي لكن تدعيم مركز المهاجم خارج حسابات لجنة الكرة في الوقت الحالي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الحفاظ على السيطرة المحلية والقارية نهاية الموسم الجاري.

