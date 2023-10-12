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أحمد جودة - القاهرة - على طريقة الأهلي..منتخب مصر يهزم زامبيا برأسية حمدي فتحي في ال +90.

نجح المنتخب المصري في تحقيق الانتصار أمام المنتخب الزامبي في المباراة الودية الأولى في اللحظات الأخيرة عن طريق رأسية حمدي فتحي في الدقيقة 94 بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

وواجه المنتخب المصري مساء اليوم نظيره الزامبي في مباراة ودية بدولة الإمارات من أجل الاستعدادات لمنافسات وتصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام الجولات الأولى منه في شهر نوفمبر القادم، والاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام القرعة الخاصة بها مساء اليوم أيضا في العاصمة الإيفوارية ابيدجان.

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موعد مباراة مصر وزامبيا الودية اليوم

مباراة منتخب مصر وزامبيا

وانطلقت صافرة مباراة مصر وزامبيا الودية مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمباراة زامبيا

مباراة منتخب مصر وزامبيا

وخاض المدرب البرتغالي روي فيتوريا المباراة بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - أحمد فتوح.

خط الوسط:- طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي.

خط الهجوم:-:محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية

قناة أون تايم سبورت

وكان قد تم نقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت1، وتولي التعليق على المباراة المعلق محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الأولى، والمعلق محمد الغياتي عبر الصوتية الثانية، كما تم نقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

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طاقم تحكيم مباراة مصر وزامبيا الودية

وكان قد أدار اللقاء طاقم تحكيم اللقاء إماراتي مكون من أحمد عيسى درويش حكم ساحة، وعاونه سبت عبيد مساعدًا أول، وسعيد المرزوقي مساعدًا ثانيًا، ويحيى الملا حكمًا رابعًا.

فيما تواجد الحكم محمد عبيد خادم حكم فيديو، وأحمد الراشدي مساعد حكم فيديو.

ويستعد المنتخب المصري لخوض المباراة الثانية أمام منتخب الجزائر يوم الإثنين القادم في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد هزاع بن زايد.