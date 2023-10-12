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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز علي نظيره فريق الشرقية للدخان بنتيجه 80-43، في المباراة الوديه التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، علي صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في بطولة السوبرالمصري المقرر إقامته 20 أكتوبر الجاري بالبحرين.

سلة الزمالك يهزم الشرقية للدخان وديا

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي..

18/7

40/16

61/32

80/43

من المقرر أن يواجه فريق الزمالك بعد غدا السبت سبورتنج في مباراة ودية ضمن استعداداته لبطولة السوبر.

حرص علي حضور المباراة أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي، ووائل العايدى إداريان.