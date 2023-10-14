هاني العتال: أرفض تقسيط غرامة كهربا حالة نجاحي في الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - قال هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك أنه يرفض تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي حاله نجاحه في الإنتخابات.

ماذا قال هاني العتال؟

وصرح هاني العتال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " اللعيب "، على قناة " أم بي سي مصر": " الزمالك يعاني من أزمة إدارية في الفترة الحالية."

وأكمل:" كان لا بد من حل أزمة مستحقات خالد بو طيب من البداية."

وتابع:" قمت بحل أزمة قمصان قطاع الناشئين لاعبي نادي الزمالك في الأزمة الماضيه."

وأضاف:" منافستي مع هشام نصر في الانتخابات الحالية ستكون الكلمة للجمعية العمومية في اختيار أحد منا لتولي منصب نائب رئيس النادي."

واختتم:" نادي الزمالك اسم كبير ويحتاج للتكاتف الجميع من أجل العودة نادي الزمالك مرة أخرى لمكانته الطبيعية."

وفي سياق آخر تقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة يوم الجمعة القادمة.