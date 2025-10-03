نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: القوات الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "واشنطن إكزامينر" نقلا عن محللين عسكريين، أن القوات الأمريكية المتمركزة في بورتوريكو تستعد لبدء عملية لغزو أراضي فنزويلا في إطار مكافحة تجارة المخدرات.

يأتي ذلك في ظل اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكاراكاس بعدم فعالية مواجهة كارتلات المخدرات.

ويظن الخبراء أن القوات المتوفرة أصبحت كافية الآن للاستيلاء على المنشآت الاستراتيجية الرئيسية والاحتفاظ بها، مثل الموانئ والمطارات في فنزويلا. وتشير الصحيفة إلى أن البنتاغون لا يخفي كثيرا استعداداته لهذه العمليات المحتملة.

كما لفتت "واشنطن إكزامينر" إلى أنه وفقا لتقرير لوزارة الحرب الأمريكية من نهاية أغسطس، تم خلال تدريبات قبالة جزر فيرجينيا محاكاة عملية إنزال واستيلاء على مطار.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، عن احتجاج قوي بسبب اقتحام طائرات حربية أمريكية المجال الجوي للجمهورية البوليفارية، كما سجلته قيادة الدفاع الجوي الفضائي المتكامل. ووصف الوزير هذه الإجراءات باستفزاز يهدد السيادة الوطنية وينتهك معايير القانون الدولي.

من جهته، أكد ترامب في 5 سبتمبر، أن واشنطن لا تتحدث عن الإطاحة بالحكومة في كاراكاس. وفي 2 سبتمبر، أعلن أن القوات المسلحة الأمريكية دمرت 11 عنصرا من كارتل مخدرات فنزويلي خلال عملية في المياه الدولية.

ووفقا لترامب، فإن فنزويلا لا تتخذ إجراءات كافية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بينما أعرب مادورو عن رأيه مفاده أن الجمهورية تواجه أخطر تهديد بالغزو من قبل الولايات المتحدة منذ 100 عام