الجيش الروسي يستهدف منشآت للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها شنت ضربة مكثفة الليلة الماضية على منشآت للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة والغاز التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي أن الضربة التي نفذت باستخدام أسلحة عالية الدفة بعيدة المدى تطلق من البر والجو والبحر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المخطط لاستهدافها.

وذكر التقرير أنه إضافة إلى ذلك تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ ضربة مكثفة و5 ضربات جماعية أصابت مؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية ومرافق طاقة مرتبطة بها، وكذلك البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية التي تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، ومستودعات ذخيرة، وورشات تجميع ومواقع تخزين للزوارق والطائرات المسيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والقوميين والمرتزقة الأجانب.

وحسب التقرير، فقد خسرت أوكرانيا ما مجموعه نحو 10770 جنديا في مختلف محاور القتال خلال الأسبوع الماضي، بينهم أكثر من 1250 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، وأكثر من 1600 جندي في منطقة مسؤولية قوات "الغرب"، ونحو 1760 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، ونحو 3560 في منطقة مسؤولية قوات "الوسط"، وأكثر من 2210 في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، إضافة إلى نحو 390 في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 10 قنابل جوية موجهة، و17 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وVampire تشيكية الصنع، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى "نيبتون" و945 طائرات مسيرة معادية خلال أسبوع.

ووصل مجموع المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة إلى: 667 طائرة و283 مروحية و87714 طائرة مسيرة و631 منظومة صواريخ دفاع جوي و25338 دبابة ومدرعة أخرى، و1592 راجمة صواريخ، و30149 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و43126 مركبة عسكرية خاصة.