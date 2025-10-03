الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري سوتشي وغيليندجيك الدوليين، وعدد من مطارات جنوب غربي البلاد، لضمان سلامة النقل الجوي.

روسيا تقيد مؤقتاً حركة الطيران جنوب غرب البلاد

وقالت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في بيان صحفي: إن "هذه الإجراءات مؤقتة على حركة الطائرات القادمة والمغادرة وستُرفع فور تلاشي الأسباب التي أدّت إلى اتخاذها، الجهات المختصة تتابع الوضع من كثب لتنسيق استئناف الحركة الجوية في أسرع وقت ممكن".