رضا شحاتة: الدوري سيحسم في الجولات الأخيرة والأهلي لم يظلمني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون سبوت، عن العديد من الأمور الفنية وتوقاعته لفرق الدوري المصري خلال الموسم الحالي، قائلًا: "الأهلي لم يظلمني ودائما أسمي يتردد في قائمة المرشحين داخل الأجهزة الفنية للفريق".

رضا شحاتة: صراع المنافسة سيستمر حتى الجولات الأخيرة

وأضاف: "مرحلة تقسيم جدول الترتيب بين أهل القمة والوسط والقاع، ستكشف عند الجولة السادسة".

وتابع: "صراع المنافسة سيستمر بين الأهلي وبيراميدز والزمالك حتى الجولات الأخيرة من البطولة، ولكن فريق الأهلي الأقوى".

وأكمل: "تجربتي التدريبية مع فريق الداخلية كانت جيدة، ولكن بعض الأخطاء التحكيمية غيرت نتائج بعض المباريات".

وواصل: "فريق بلدية المحلة أفضل الصاعدين لبطولة الدوري، والاسماعيلي سيتحسن جزئيا عن المواسم الماضية".

وأردف: "فريق الزمالك يحتاج إلى الاستقرار الفني والإداري، وكذلك داخل غرفة الملابس ليعود الفريق إلى المنافسة مرة أخرى".

واختتم حديثه قائلًا: "موديست ليس الأختيار الأفضل لهجوم الأهلي، ولكن هناك العديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق".