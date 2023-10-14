عاجل.. كولر يرفض ضم نجم منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - رفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من التقارير التي أشارت إلى اهتمام القلعة الحمراء بضم اللاعب مستقبلًا.

كولر يرفض ضم عمر كمال عبد الواحد

وكشف مهيب عبد الهادي عبر برنامجه: أن كولر رفض ضم عمر كمال عبدالواحد، مشيرًا إلى أنه يمتلك العديد من اللاعبين الجاهزين داخل صفوف الأهلي.

وأضاف مهيب: كان هناك حديث عن انضمام عمر كمال للأهلي، بالإضافة لاهتمام فريقي الزمالك وبيراميدز بالحصول على خدمات اللاعب.

واختتم حديثه: كولر أبلغ قراره برفض عمر كمال إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالتالي لن يتم الدخول في مفاوضات مع ناديه.