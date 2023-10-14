كولر يحدد موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، موعد سفره إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق سيمبا ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي.

كولر يحدد موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل إلى تنزانيا، حيث يترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

وتنطلق المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويعود الأهلي للتدريبات اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب الفوز على الاسماعيلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.