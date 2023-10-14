بورتيماو ـ أ.ف.ب: أفلت المنتخب السعودي لكرة القدم من خسارة ثالثة تواليا بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني عندما انتزع تعادلا قاتلا من نظيره النيجيري 2-2 على ملعب بورتيماو في البرتغال في مباراة دولية ودية. وكان المنتخب السعودي البادئ بالتسجيل عبر البديل لاعب وسط الهلال سلمان الفرج في الدقيقة 60، لكن نيجيريا أدركت التعادل بالنيران الصديقة عندما سجل مدافع النصر عبد الإله العمري بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (73).

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