فبراير القادم.. الموج للجولف يحتضن أول دوري للشركات

كتب ـ عبدالعزيز الزدجالي :

أعلن الموج للجولف عن إطلاق دوري جولف عمان، أول بطولة جولف للشركات في عمان، والتي يستقبل من خلالها العديد من محبي الجولف من مختلف الشركات الرائدة المشاركين في بطولة مميزة تُدار بأسلوب «ستيبلفورد» لاحتساب النقاط، ويستضيفها ملعب الجولف الشهير المكون من 18 حفرة والحائز على العديد من الجوائز المرموقة. وتشهد هذه الفعالية الفريدة، التي تهدف إلى تعزيز بناء العلاقات بين الشركات من خلال الرياضة، مشاركة عدد من الفرق التي تتنافس للحصول على لقب «بطل دوري جولف عمان» في فبراير من العام القادم.

يتميّز الموج للجولف، جوهرة التاج بالنسبة للعبة الجولف في السلطنة، بموقع مثالي على ساحل مسقط الساحر، وهو واحد من أفضل 100 ملعب مطل على المحيط في العالم، كما صُنّف أكثر من مرة ضمن أفضل ملعبين في المنطقة، وحصل على العديد من الجوائز الدولية بفضل تصميمه المليء بالتحديات ومرافقه الرائعة، ما يضمن للاعبين تجربة لعب لا مثيل لها.

تعليقًا على ذلك، قال ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: «سوف يكون دوري جولف عمان بمثابة علامة فارقة في جدول أعمالنا السنوي، حيث يسعى الموج للجولف من خلاله إلى دعم مفهوم بناء العلاقات التجارية وسط أجواء رياضية رائعة، ما يجعله وجهةً لدعم الأعمال وتعزيز التواصل بين الشركات.

وأضاف: «لقد حرصنا أثناء تجهيزنا لكل تفاصيل الدوري على منح الفرق تجربة غامرة على ملعبنا المصمم لاستضافة البطولات.»

تضم قائمة الفرق المشاركة في الدوري عددًا من أبرز الشركات في السلطنة، من بينها نماء لخدمات المياه، وتنمية نفط عمان، وأسياد، وبنك نزوى، وعمانتل، ويوروبكار، ما يجعله فرصة فريدة للشركات لمشاركة شغفهم بالجولف وبناء العلاقات المثمرة.

افتُتح الموج للجولف في عام 2012، وهو أول ملعب في السلطنة بنظام المروج الشاطئية ويمتد بطول 2 كيلومتر على ضفاف الساحل مما يمثّل تجربة لعب مليئة بالتحديات والمتعة للاعبين من مختلف المستويات. كما أنه أول ملعب في السلطنة يحصل على تصنيف من رابطة لاعبي الجولف المحترفين (PGA) حيث استضاف بطولة عمان المفتوحة (الجولة الأوروبية) ثلاث مرات، وهو أول ملعب في المنطقة يستضيف الجولة العمانية ضمن البطولة الآسيوية، وهي منافسة آسيوية دولية بدعم من ليف جولف.