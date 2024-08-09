عاجل| صدمة تعكر فرحة الأهلي.. إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - تأكدت إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي

وكان كريم فؤاد قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام سموحة في الدقيقة ١١ بعد تدخل قوي من لاعب الفريق السكندري على ركبته.

وأجرى لاعب الأهلي أشعة على ركبته خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد عن الملاعب مدة لا تقل عن ٩ أشهر بعد الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتوج الأهلي أمس الخميس بلقب الدوري الممتاز للمرة ٤٤ في تاريخه بعد فوزه على سموحة بهدف نظيف.