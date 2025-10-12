نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انفجار مروّع في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية يخلف 16 قتيلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ولاية تينيسي الأمريكية فجر الأحد انفجارًا ضخمًا داخل مصنع لإنتاج الذخيرة، ما أسفر عن مصرع 16 شخصًا وفقًا لتصريحات شريف مقاطعة هامفريز، كريس ديفيس. وأكدت السلطات المحلية أن الانفجار كان عنيفًا لدرجة أنه هز المباني المحيطة وأدى إلى اندلاع حريق واسع النطاق، فيما هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران وانتشال الجثث.

تحقيقات أولية وأسباب غامضة

وحتى اللحظة، لم تُصدر الجهات الرسمية الأمريكية نتائج التحقيق حول أسباب الانفجار، إلا أن بعض المصادر الأمنية أشارت إلى احتمال وجود خلل فني في خط الإنتاج الرئيسي أو انفجار عرضي لأحد مخازن البارود داخل المصنع. وتعمل السلطات الفيدرالية بالتعاون مع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) على فحص بقايا الموقع وتحديد مصدر الانفجار بدقة.

جهود إنقاذ ومخاوف بيئية

وأكدت إدارة الإطفاء في الولاية أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية وسط صعوبات كبيرة بسبب الدخان الكثيف وارتفاع درجة الحرارة في موقع الحادث. كما تم إجلاء عدد من السكان القاطنين على بُعد كيلومترين من المصنع خوفًا من وقوع انفجارات ثانوية نتيجة تسرب مواد كيميائية قابلة للاشتعال. وأوضحت السلطات أن فرق البيئة تراقب الأجواء خشية تلوث الهواء أو المياه بالمواد السامة.

سجل سابق للحوادث الصناعية

ويُعد هذا الحادث من أعنف الانفجارات الصناعية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق أن شهدت تينيسي عام 2019 حادثًا مشابهًا أدى إلى إصابة 7 عمال في مصنع ذخيرة صغير. وتثير هذه الحوادث المتكررة تساؤلات حول إجراءات السلامة في المصانع العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية. وأكدت وزارة العمل الأمريكية أنها ستجري مراجعة شاملة لأنظمة الأمان المعمول بها في المصنع المنكوب لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.