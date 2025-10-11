غدا .. نهائي كأس أوكيو لكرة القدم للفرق الأهلية بشمال الباطنة

صحار ـ من يحيى المعمري:

تختتم غدا منافسات كأس أوكيو لكرة القدم للفرق الأهلية 2025، في نهائي مرتقب بين فريق التضامن من نادي الخابورة وفريق مرير المطاريش من نادي السلام تحت رعاية عمر بن محمد العبري، مدير عام شؤون شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية وذلك بالمجمع الرياضي بصحار .

وأتى تأهل فريق التضامن بعد أداء مميز في اللقاء الذي جمعه مع فريق الأسوار من نادي السويق، عندما تمكن التضامن من إحراز هدفين دون رد، وفي المباراة الثانية تمكن فريق مرير المطاريش من الفوز على فريق الطريف الشمالية من نادي صحار بهدف دون مقابل في مباراة اتسمت بالحماس والإثارة حتى اللحظات الأخيرة ، وسيلعب اليوم فريقا الأسوار والطريف الشمالية لتحديد المركزين الثالث والرابع.. تقام هذه البطولة بتنظيم المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة، وبدعم من شركة أوكيو، ضمن جهودها المتواصلة في دعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية.