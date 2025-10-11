نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الجامعات الأهلية استقطبت 150 ألف طالب وساهمت في تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجامعات الأهلية استقطبت نحو 150 ألف طالب منذ إنشائها، مشيرًا إلى أنها ساهمت في تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، ووفرت فرصًا تعليمية متميزة بمستويات أكاديمية متقدمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الحديثة لتقديم تعليم يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم في إعداد جيل مؤهل وقادر على المنافسة.

مدبولي: القطاع الغذائي يلبي احتياجات السوق المحلي

وخلال تصريحاته الصحفية عقب جولته بمحافظة القليوبية، أوضح رئيس الوزراء أن القطاع الغذائي في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن وجود فائض للتصدير، ما يعكس نجاح خطط الدولة في دعم الصناعات الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي.

رئيس الوزراء لأهالي طوخ: بدء العمل بمستشفى طوخ المركزي منتصف نوفمبر

وجّه الدكتور مدبولي رسالة لأهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن العمل بمستشفى طوخ المركزي سيبدأ منتصف نوفمبر القادم، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطوير الخدمات الصحية بالمحافظات، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين في مختلف المناطق.