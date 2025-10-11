نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: الجامعات الأهلية تقدم برامج حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم استراتيجية الدولة لبناء الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، ضمن جولته بمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وكان في استقباله كل من الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الجامعي، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية المجهزة بأحدث التقنيات والبنية المعلوماتية، لتواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تلك الجامعات تقدم برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

رؤية الدولة لجعل مصر وجهة تعليمية جاذبة



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك رؤية شاملة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم يجذب الطلاب من مختلف الجنسيات، من خلال منظومة تعليمية متطورة تقدم خدمات تعليمية متعددة اللغات، وتسهم في تصدير المعرفة للخارج.

كما أكد وجود تكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية لتقديم تجربة تعليمية متكاملة، تواكب التطورات العالمية.

وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تواكب احتياجات سوق العمل

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستيعاب الإقبال المتزايد وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

وأضاف أن الجامعات الأهلية تقدم برامج بينية متطورة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتضم معامل حديثة وورش مجهزة، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة بنها الأهلية.. صرح أكاديمي بمواصفات عالمية



استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور جمال السعيد حول مكونات الجامعة، موضحًا أنها تقع على مساحة 40 فدانًا بمدينة العبور، وتضم 9 كليات تشمل الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، علوم الحاسب، الفنون البصرية، الطب البيطري، وعلوم الطاقة.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت الدراسة عام 2022/2023 وتضم حاليًا 8500 طالب وطالبة، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 15 ألف طالب، وتقدم 26 برنامجًا أكاديميًا صُممت وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

جامعة ذكية من الجيل الرابع تدعم البحث العلمي



وأوضح الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الحرم الجامعي تم تصميمه ليكون جامعة ذكية من الجيل الرابع تضم 10 مبانٍ رئيسية، منها مبانٍ أكاديمية ومعامل مركزية وورش هندسية ومجمع رياضي ومكتبة رقمية متطورة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء عددًا من معامل كلية الهندسة، من بينها معامل الروبوتات وديناميكا الموائع والشبكات، حيث شاهد عروضًا قدمها الطلاب لابتكارات في مجالات الحماية المدنية والروبوتات الصناعية.

اهتمام بالأنشطة الطلابية والفنية



أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تهتم بدمج الأنشطة الطلابية في العملية التعليمية، وتعزز مهارات القيادة والعمل الجماعي من خلال التعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية.

كما شاهد رئيس الوزراء معرضًا فنيًا بعنوان "الفن يجسد مسيرة بناء الجمهورية الجديدة"، عبّر فيه الطلاب عن فخرهم بالنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر، وحرص مدبولي على التقاط صورة تذكارية معهم.

توجيه بإنشاء تخصص لتصميم الحُلي والمجوهرات

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بدراسة إنشاء تخصص لتصنيع الحلي والمجوهرات بجامعة بنها أو إحدى الجامعات التكنولوجية، لدعم خريجي مدرسة "إيجيبت جولد". وأكد رئيس الجامعة أن هناك بالفعل برنامجًا مشابهًا قيد الإعداد لاستكمال لوائحه قريبًا.