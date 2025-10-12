نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انفجار يهز مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل ويثير ذعر السكان في المقال التالي

شهدت مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل مساء السبت حالة من الذعر والفوضى، بعد وقوع انفجار قوي هز أرجاء المدينة، ما أثار مخاوف من تعرضها لهجوم صاروخي جديد من جانب حزب الله اللبناني، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أن الانفجار ناتج عن "تفجير مُسيطر عليه" لذخيرة غير منفجرة.

انفجار مفاجئ يربك السكان

حسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فقد وقع الانفجار في منطقة زراعية قريبة من تل حاي عند أطراف المدينة، وأدى إلى تصاعد سحابة دخان كثيفة شوهدت من مسافات بعيدة، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان الذين هرع بعضهم إلى الملاجئ. وتلقت الشرطة والإسعاف عشرات الاتصالات من المواطنين الذين اعتقدوا أن كريات شمونة تعرضت لهجوم جديد بالصواريخ من جنوب لبنان.

وقال دورون شنفر، المتحدث باسم بلدية كريات شمونة، إنه غادر الكنيس عقب سماع الانفجار متوجهًا إلى موقع الحادث لتوثيق المشهد وطمأنة السكان، مضيفًا أن “العديد من المستوطنين لم يصدقوا في البداية أن ما حدث هو تفجير لذخيرة قديمة، واعتقدوا أن الجيش يخفي عنهم وقوع إصابة بصاروخ كاتيوشا”.

غضب في البلدية وانتقادات للجيش

أعربت بلدية كريات شمونة عن غضبها الشديد من الجيش الإسرائيلي، بسبب تنفيذ التفجير دون إبلاغها مسبقًا، ما أدى إلى انتشار الفوضى والمخاوف بين السكان. وأوضح شنفر أن “الثقة التي بنتها البلدية مع السكان على مدى سنوات تضررت بسبب هذا الإجراء المفاجئ”. وأضاف أن العديد من المواطنين كانوا في الكُنُس أو الملاعب العامة لحظة الانفجار، ولم يتمكنوا من تلقي أي إشعارات بسبب التزامهم بـ "يوم السبت" الذي يحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وقال أفيحاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة: “عبّرت عن احتجاجي الشديد للجيش على تنفيذ تفجير قرب منطقة سكنية دون إخطارنا مسبقًا، خصوصًا بينما كان الأطفال في الخارج. هذا تصرف غير مقبول ويجب ألا يتكرر”. وطالب شتيرن بإجراء تحقيق عاجل وضمان إرسال الإشعارات في الوقت المناسب مستقبلًا لتجنب مثل هذه الحوادث.

توضيح الجيش الإسرائيلي

من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أوضح فيه أن وحدة هندسية تابعة له اكتشفت ذخيرة غير منفجرة في منطقة زراعية قرب تل حاي، وقامت بتفجيرها بشكل آمن بعد تقييم المخاطر. وأكد المتحدث باسم الجيش أن العملية كانت "مُخططة ومُسيطر عليها"، لكنها نُفذت دون إشعار مسبق للبلدية "بسبب خلل في إجراءات التنسيق الداخلي". وأضاف البيان: "يجري التحقيق في الحادث لضمان عدم تكراره، ولتحسين منظومة التواصل مع السلطات المحلية".

ذعر السكان ومطالب بتعزيز الأمان

بعد الانفجار، سادت حالة من الهلع في صفوف السكان الذين تداولوا مقاطع مصورة تُظهر سحابة الدخان وصوت سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان. وكتب عدد من المستوطنين على منصات التواصل الاجتماعي منتقدين ما وصفوه بـ "إهمال الجيش" في إبلاغهم، فيما دخل كثيرون إلى الملاجئ ظنًا أن المدينة تتعرض لهجوم جديد.

وأكد مسؤولون محليون أن الحادث أثّر سلبًا على الإحساس بالأمان لدى سكان كريات شمونة، التي عاشت خلال الأشهر الأخيرة توترًا متصاعدًا على خلفية تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وأشاروا إلى أن مثل هذه الحوادث، حتى وإن كانت داخلية، “تزيد من الضغط النفسي على السكان وتعيد إليهم ذكريات القصف والتهجير الذي عاشوه في الشمال منذ بداية الحرب على غزة”.