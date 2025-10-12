نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعليق من سفرة قطر بعد حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت دولة قطر، صباح اليوم الأحد، عن عميق حزنها وأسفها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري، جراء حادث مروري مأساوي وقع في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك في بيان رسمي يعد أول تعليق من الدوحة بعد الحادث الذي أثار حالة من الحزن والتعاطف داخل الأوساط الرسمية والشعبية.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية - المتداول عبر الواصل الاجتماعي - أن الجهات المعنية في الدوحة تتابع عن كثب أوضاع المصابين في الحادث بالتنسيق مع السلطات المصرية، مؤكدة أن الجهود متواصلة لضمان تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى الدوحة اليوم الأحد.

أنا لله وإنا إليه راجعون 💔



سفارة دولة قطر لدى القاهرة تعلن عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري، اثر حادث مروري في شرم الشيخ أثناء اداء عملهم وهم



- سعود بن ثامر آل ثاني

- عبدالله بن غانم الخيارين

- حسن جابر الجابر



كما أصيب في الحادث :



- عبدالله عيسى الكواري

- محمد… pic.twitter.com/XNUEnB0Gcj — مرسال قطر (@Marsalqatar) October 12, 2025

— مرسال قطر (@Marsalqatar)

وأكدت دولة قطر أنها تتابع التحقيقات الجارية حول ملابسات الحادث بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية المصرية المختصة، مشيدة في الوقت ذاته بسرعة استجابة السلطات المصرية وتعاملها الإنساني مع الموقف منذ وقوعه. كما توجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية على تعاونها واهتمامها بتقديم الدعم اللازم في موقع الحادث، سواء من خلال الأجهزة الأمنية أو الطواقم الطبية التي باشرت الحادث فور وقوعه.

وفي ختام البيان، أعربت الدوحة عن تعازيها القلبية لعائلات الضحايا، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. وأكدت أن العلاقات الأخوية بين قطر ومصر تظل راسخة، وأن مثل هذه الحوادث المؤسفة لن تؤثر على متانة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل التواصل المستمر بين الأجهزة الرسمية في البلدين لمعالجة تداعيات الحادث وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين.