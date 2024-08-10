نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وزد بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لفريق الكرة بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق زد في المباراة المؤجلة من الاسبوع الخامس والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

حسم الفريق الأحمر تتويجه ببطولة الدوري من خوض 3مباريات من نهاية المسابقة.

نجح الاهلي في الحفاظ على لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق الفوز 20 مباراة على التوالي في هذه المسابقة.

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 26 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 71 هدفًا واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

في المقابل يحتل زد إف سي المركز السابع برصيد 47 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 8 لقاءات، وسجل لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا.

موعد مباراة الأهلي وزد بالدوري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد بالدوري

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.