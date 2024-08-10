نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطة مثيرة.. مصطفى شوبير يلفت الانتباه بتقليد والده في مباراة الأهلي وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الأهلي رسميًا، بلقب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على حساب سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي.

لكن رغم أحداث التتويج، وجدت لقطة تلقي مصطفى شوبير إنذار من الحكم وائل فرحان تفاعل جماهيري بعد إظهار اللاعب الاحترام لقرار حكم المباراة.

مصطفى شوبير يقلد والده

ولم تجد اللقطة تفاعلا كبيرا لهذا السبب فقط، بل عادت الجماهير إلى لقطة قديمة لوالده في منافسات كأس العالم 1990 وتحديدا مباراة مصر وإيرلندا.

وتلقى شوبير الأب انذارًا بعد كثرة إمساكه بالكرة وتعطيل ليتغير قانون في كرة القدم بعدم السماح لحارس المرمى بالامساك بالكرة العائدة من قدم المدافع.

وأظهر أحمد شوبير الاحترام لحكم المباراة انذاك ليكرر اللقطة الحارس مصطفى شوبير في مباراة سموحة.

ويواجه الأهلي نظيره زد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.