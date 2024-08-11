نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات يوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الأحد مواجهتين قويتين تجمع بين مباراة الأهلي وزد وطلائع الجيش وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري لموسمه الجاري 2023-2024
يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة جمعها من 31 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز (الوصيف) برصيد 73 نقطة حصدها من 32 مباراة.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة
1- الأهلي: 81نقطة.
2- بيراميدز: 73 نقطة.
3- الزمالك: 55 نقطة.
4- المصري: 52 نقطة.
5- مودرن سبورت: 50 نقطة.
6- سموحة: 48 نقطة.
7- زد: 47 نقطة.
8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة.
9- إنبي: 43 نقطة.
10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة.
11- طلائع الجيش: 39 نقطة.
12- البنك الأهلي: 34 نقطة.
13- الجونة: 33 نقطة.
14- الإسماعيلي: 32 نقطة.
15- فاركو: 31 نقطة.
16- بلدية المحلة: 27 نقطة.
17- المقاولون العرب: 25 نقطة.
18- الداخلية: 19 نقطة.