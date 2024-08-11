نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يستقبل الأهلي بممر شرفي قبل بداية المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق الان أحداث الشوط مباراة الأهلي أمام زد وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واستقبل فريق رد نظيره الأهلي بممر شرفي احتفالا به بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه.



وحسم الأهلي لقبه منذ المباراة الماضية أمام سموحة بعد الفوز بهدف نظيف سجله محمد مجدي افشة

تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.