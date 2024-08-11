نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الأهلي تؤازر كريم فؤاد بعد إصابته الأخيرة بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اهتزت مدرجات مباراة الأهلي أمام زد بالعديد من الهتافات لمؤازرة كريم فؤاد بعد إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي تدعم كريم فؤاد

حرصت جماهير الأهلي على توجيه الهتافات لكريم فؤاد قائلة: "جماهير الأهلي بتقولك.. ياكريم سلامتك".

وتعرض كريم فؤاد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي أمام سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يغيب كريم فؤاد عن النادي الأهلي مدة كبيرة لا تقل عن ٩ أشهر بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.