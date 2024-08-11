نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كهربا يسجل هدف الأهلي الأول أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى الآن أحداث الشوط مباراة الأهلي أمام زد وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وسجل محمود عبد المنعم كهرباء هدف فريقه الأول في الدقائق الاخيرة من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول ليضع فريقه في المقدمة

وحسم الأهلي لقبه منذ المباراة الماضية أمام سموحة بعد الفوز بهدف نظيف سجله محمد مجدي افشة

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله

الهجوم: محمود كهربا

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.