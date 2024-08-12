نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم دولي سابق يكشف.. هل كان يستحق زد ركلة جزاء ضد الأهلي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الأهلي ونادي زد أخطأ باحتساب ركلة جزاء لصالح زد في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وتم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي زد في بداية المباراة، ولكن أضاعها عبدالله بكري مدافع الفريق بعد تسديدها في العارضة.

تصريحات جهاد جريشة

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: كرة لعبة ضربة الجزاء في مباراة الأهلي ونادي زد غير صحيحة على الاطلاق وما كان يجب أن يتم احتسابها من قبل حكم المباراة.

وأضاف: من وجهة نظري أن لاعب فريق زد لا يستحق الطرد أمام النادي الأهلي والحكم أخطأ في هذا القرار.