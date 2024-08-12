أحمد أبو الوفا: لست حزين من رحيلي عن الأهلي.. وهذه المباراة كانت الأصعب بالنسبة لي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، وعن المباراة الأصعب للفريق منذ توليه المهمة.

أحمد أبو الوفا يكشف عن أصعب مباراة للأهلي منذ توليه المهمة

وقال أحمد أبو الوفا في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" دنت أتعامل مع لاعبي الأهلي بطريقة نفسية جيدة، وكنت أقول لهم دائما أن المباراة القادمة هي آخر مباراة، لأننا لا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك في المستقبل".

وتابع:" كنت أبلغهم أنه يجب وضع كامل تركيزكم في المباراة القادمة، لأنها بالنسبة لكم العالم بأكمله".

وأوضح:" مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، والتي كانت في المغرب، هي المباراة الأصعب بالنسبة لنا، بسبب الأجواء، ولكننا تغلبنا على كل هذه الأمور، وتوجنا باللقب".

وعن حزنه بسبب الرحيل عن الأهلي، اختتم أبو الوفا:" لست حزين بسبب رحيلي عن الأهلي، ولكن هناك أولويات يجب وضعها في الاعتبار، وأنا لازلت موجود إذا احتاجني أي لاعب من اللاعبين سأكون بجانبه".