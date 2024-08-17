انت الأن تتابع خبر اتفرج تعليق جستنيه الملفت على الحادثة المثيرة بين رونالدو وماني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على مشهد الجدل الذي جرى بين لاعبي النصر، كريستيانو رونالدو وساديو ماني، موضحًا من خلال حسابه على منصة "إكس" أن الواقعة بدت كأن ماني يرفض الامتثال لتوجيهات المدرب، بينما تولى رونالدو دور حل النزاع. ووصف جستنيه الحادثة بأنها "لقطة غريبة" مشيرًا إلى طريقة رونالدو في التعامل مع الأمر من خلال طلب التبديل والخروج بدلاً من ماني، ما يعزز النقاش حول تأثير شخصية اللاعبين الكبار داخل الفريق.

وقد تفاعل مستخدمو الشبكات الاجتماعية مع الموضوع، حيث تداولوا مقطع الفيديو الذي يظهر رونالدو وهو يطلب الخروج من المباراة بدلاً من ماني، مع التعليقات التي تشير إلى قضية "اللاعب الأكبر من الكيان".

تعكس هذه الحادثة التحديات التي يمكن أن تواجه الفرق التي تضم لاعبين من ذوي الشهرة الكبيرة، حيث تظهر كيف يمكن أن تؤثر الديناميكيات الشخصية في اللاعبين على القرارات داخل الملعب.