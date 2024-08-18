انت الأن تتابع خبر لحظات حاسمة.. زيزو بين البقاء والرحيل مفاجأة غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لحظات حاسمة.. زيزو بين البقاء والرحيل مفاجأة غير متوقعة، أفاد الإعلامي أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، بأحدث التطورات المتعلقة برحيل أحمد زيزو عن نادي الزمالك خلال فترة الصيف الحالية، عقب تلقيه عددًا من العروض.

حصل زيزو على عرضين رسميين في فترة الانتقالات الصيفية الراهنة، أحدهما من نادي نيوم الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية السعودي، بالإضافة إلى عرض من نادي الريان القطري.

أحمد حسن: زيزو ينتقل إلى الدوري السعودي خلال ساعات