انت الأن تتابع خبر لحظات حاسمة.. زيزو بين البقاء والرحيل مفاجأة غير متوقعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لحظات حاسمة.. زيزو بين البقاء والرحيل مفاجأة غير متوقعة، أفاد الإعلامي أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، بأحدث التطورات المتعلقة برحيل أحمد زيزو عن نادي الزمالك خلال فترة الصيف الحالية، عقب تلقيه عددًا من العروض.
- حصل زيزو على عرضين رسميين في فترة الانتقالات الصيفية الراهنة، أحدهما من نادي نيوم الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية السعودي، بالإضافة إلى عرض من نادي الريان القطري.
أحمد حسن: زيزو ينتقل إلى الدوري السعودي خلال ساعات
- أفاد “حسن” في مقابلة تلفزيونية قائلاً: “في الساعات القليلة القادمة، سيغادر أحمد زيزو نادي الزمالك إلى الدوري السعودي، وقد حصلنا على معلومات من مصادرنا في السعودية تفيد بأن الصفقة أصبحت قريبة من الانتهاء بعد التوصل إلى اتفاق بين المسؤولين في الزمالك وشركة نيوم حول جميع تفاصيل العقد”.
- وأكد: “العرض المالي المعروض للتعاقد مع زيزو يعتبر مرتفعا للغاية، وسيلعب دورا في معالجة الأزمة المالية التي تواجهها القلعة البيضاء. بصراحة، المبلغ لا يمكن تجاهله.”
- أحمد حسن: بن شرقي بديل زيزو في الزمالك
- وختم قائلاً: «سيكون المغربي أشرف بن شرقي هو البديل لزيزو في نادي الزمالك، بعد أن اقترب المسؤولون من الوصول إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب حول الأمور المالية».