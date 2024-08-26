انت الأن تتابع خبر أسعار تذاكر مباراة الأردن والكويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ اتحاد كرة القدم، عبر المنصة الإلكترونية، بطرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي المقررة عند الساعة التاسعة، مساء الخميس 5 أيلول المقبل، على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وحدد الاتحاد أسعار التذاكر بحيث تكون الدرجة الخاصة 20 دينارا، والدرجة الثانية 6 دنانير، والدرجة الثالثة 4 دنانير، فيما أصبحت التذاكر بكافة فئاتها ودرجاتها متاحة عبر المنصة الإلكترونية.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، الكويت .