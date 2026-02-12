الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات دورة الأيام الأولمبية الرابعة للطلاب والطالبات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، حيث شكلت الدورة أول تظاهرة رياضية محلية يتم فيها توزيع أكبر عدد من الميداليات، بعدما تجاوزت (400) ميدالية مختلفة الألوان.

تربية الجامعة تتوج بلقب دورة الأيام الأولمبية بمشاركة 3 آلاف طالب وطالبة

وتسهم الدورة في اكتشاف المواهب الرياضية لدى الطلبة في المدارس ورفد الاتحادات المختلفة بالمهارات الرياضية الواعدة، حيث حظيت بمشاركة حوالي 3 آلاف طالب وطالبة من المدارس لمختلف مديريات التربية والتعليم.



وبحسب نتائج الدورة، فقد حققت مديرية تربية الجامعة الفوز باللقب بعد أن جمعت (109) ميداليات، منها (65) ذهب و(27) فضة و(17) برونز، وحلت قصبة عمان بالمركز الثاني وبمجموع (115) ميدالية، منها (39) ذهب و(50) فضة و(26) برونز، وأحرزت ماركا المركز الثالث بمجموع (47) ميدالية منها (16) ذهب و(12) فضة و(19) برونز.



وتُعدّ دورة الأيام الأولمبية المدرسية من أبرز الفعاليات الرياضية التربوية، لما تحققه من أهداف تعليمية وصحية وتربوية، تسهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية، وترسيخ قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي والانضباط.



وتحظى هذه الدورة أيضًا بدعم واهتمام وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ومتابعة أمين عام الوزارة ورئيس الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية الدكتور نواف العجارمة، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والاتحاد المدرسي على تفعيل النشاط الرياضي المدرسي، واعتباره جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية المتكاملة، وبما يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، وتعزيز روح الانتماء والتواصل بين الطلبة، في أجواء تنافسية إيجابية تسهم في إعداد جيل صحي وواعٍ قادر على تمثيل الوطن بأفضل صورة.



وقد قام بتتويج الفائزين خلال منافسات اليوم، الخميس، نائب رئيس الاتحاد المدرسي بلال وريكات، وأمين صندوق الاتحاد المدرسي نبيل القيام، ورئيس قسم الرياضة عبد الرحمن شتيوي.