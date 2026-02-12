ناشئو اليمن في المجموعة الثالثة لكأس آسيا
أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً 2026، منتخب اليمن ضمن المجموعة الثالثة في مواجهة منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.
كما أوقعت القرعة التي سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى، واليابان وإندونيسيا والصين وقطر في المجموعة الثانية.
وفي المجموعة الرابعة، يتجدد التحدي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وكوريا الشمالية المتوجة باللقب مرتين، في مجموعة لا تقل صعوبة عن سابقتها، مع اشتداد المنافسة على مقاعد الأدوار الإقصائية.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الآسيوية في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، المقررة في قطر أواخر العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناشئو اليمن في المجموعة الثالثة لكأس آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.