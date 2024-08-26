انت الأن تتابع خبر إربد .. اختتام منافسات الدور الأول لبطولة اليوبيل الفضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت مساء الأحد في محافظة إربد منافسات الدور الأول من بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم للشباب لعام 2024 على مستوى الألوية التي تنظمها وزارة الشباب وبحضور الحكام الإداريين في المحافظة ورؤساء البلديات ومدير الشباب وأعضاء اللامركزية وأبناء المجتمع المحلي بمشاركة 20 فريق يمثلون ألوية محافظة إربد العشرة.

واختتمت المنافسات بفوز فريق النادي الشباب حواره بطلا للواء قصبة إربد ، وفريق الأنصار كفر ابيل بطلا للواء الكورة ، وفريق البلد بطلا للواء بني كنانه ، وفريق الغربية صما بطلا للواء الطيبة ، والشباب العباكلة بطلا للواء الاغوار الشمالية، اما لواء الوسطية فكان الفوز لفريق القميم ، وفريق الكرامةبطلا للواء المزار الشمالي، اما في لواء بني عبيد فاز الفريق الكواسر ، وفي لواء الرمثا فريق السند وفريق التطوير كفريوبا في غرب إربد.

ليتسلم كل من الفرق الفائزة الكأس والمداليات الذهبية والفضيه، لوصولهم وتأهيلهم لخوض مبارايات الأسبوع القادم على مستوى المحافظة.

وأشار مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني إلى أن تنظيم هذه البطولات والمشاركة الواسعة من الشباب فيها يؤكد أهمية هذه الأنشطة النوعية وما تمثله من فرصة لصقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات وخاصة المجال الرياضي.

ويعكس اهتمام الوزارة بالشباب وتمكينهم واستثمار لطاقاتهم الإيجابية باعتبارهم محور مسيرة التنمية واللبنة الأساسية في بناء أردن المستقبل.

واثنى بدوره على كافة الجهود المبذولة من قبل الكوادر الإدارية والفنية وهيئات الإشراف من الموظفين والعاملين في كافة المنشآت الشبابية في محافظة إربد للوصول لأفضل النتائج وتحقيق الغاية والهدف المرجوه من إقامة هذه البطولة لما لها من أهمية بتحفيز الشباب وتعزيز الروح الرياضية لديهم.