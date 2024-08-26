إتحاد جدة يفوز بصعوبة على الخلود

انت الأن تتابع خبرإتحاد جدة يفوز بصعوبة على الخلود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح نادي إتحاد جدة السعودي موسمه في دوري روشن بفوز صعب على نادي الخلود بنتيجة ٠/١،وبذلك يكون نادي إتحاد جدة قد حصد أول ٣ نقاط له في مشواره بالدوري السعودي الذي يسعي للمنافسة عليه مبكراً لمصالحة جماهيره.

سجل هدف اللقاء الوحيد الوافد الجديد للنادي حسام عوار في الدقيقة ٤+٩٠ من عمر اللقاء،وقد شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من جانب فريق العميد وسط تراجع كبير لنادي الخلود،الذي أعتمد على الهجمات المرتدة،ورغم سيطرة الإتحاد الكاملة في الشوط الأول إلا أنه لم يهدد مرمى الخصم نهائيا بأن كرات خطرة طوال هذه الفترة واكتفي بالعرضيات في كافة أرجاء الملعب.

وكان من الواضح حالة عدم الانسجام بين لاعبي نادي الإتحاد وخاصة حسام عوار الذي كان يلجأ إلى اللعب الفردي في معظم الأوقات.

وفي الدقيقة ١٦ من عمر اللقاء سنحت أخطر فرصة لفريق الخلود بعدما تمكن الفرنسي ماوليدا مهاجم الخلود من مراوغة برا يدرج رايكوفيتش حارس مرمي الإتحاد ببراعة شديدة ولكنه أطلق تسديدة ضعيفة،تمكن من إنقاذها لويز فليبي والذي سقط مصاباً ليخرج بعدها وينزل مهند الشنقيطي بدلاً منه.

واستمر اللقاء هكذا هجمة هنا وهجمة هناك حتى استطاع حسام عوار في الوقت المحتسب بدل الضائع من اقتناص الثلاث نقاط لفريقه.

وبذلك يكون هذا هو الفوز الرسمي الأول للمدير الفني الفرنسي للفريق لوران بلان،والذي يسعى لمواصلة العديد من الانتصارات للمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.