نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفضل داني أولمو.. برشلونة ينجو من فخ رايو فاليكانو في أحد أصعب ملاعب الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز أمام نظيره رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "تيريزا ريفيرو"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سدد إيسي بالازون لاعب رايو فاليكانو في الدقيقة 8، تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وسجل أوناي لوبيز أول أهداف اللقاء لصالح رايو فاليكانو في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من دي فروتوس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها لوبيز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أسفل يسار المرمى.

وتمكن بيدري جونزاليس من تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد تبادل التمريرات بينه وبين رافينيا، أنهاها بيدري بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 71، سجله روبرت ليفاندوفسكي، وذلك لوجود خطأ على جول كوندي.

واستطاع داني أولمو أن يسجل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 82، بعد تمريرة من لامين يامال إلى زميله أولمو الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأطلق مارك بيرنال لاعب برشلونة في الدقيقة 2+90، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها حارس مرمى رايو فاليكانو من أسفل يسار مرماه.

ترتيب فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الثامن برصيد أربع نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء.