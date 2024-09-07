نيجيريا تسحق بنين وفوز متأخر لموريتانيا
انتزع منتخب موريتانيا فوزاً ثميناً في الدقائق الأخيرة على حساب ضيفه بوتسوانا 1-0، يوم السبت، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2024.
سجل هدف المباراة الوحيد سيدي بونا عمار في الدقيقة (84)، ليحتل المنتخب الموريتاني المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب المصري المتفوق على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة أمس الجمعة.
وفي مباراة أخرى، فاز منتخب نيجيريا على ضيفه بنين بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.
أحرز أهداف نيجيريا كل من أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي هدفين في الدقيقتين (45+2، و83)، والبديل المهاجم فيكتور أوسيمين الوافد الجديد إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي في الدقيقة (78).
وتصدر منتخب نيجيريا، وصيف بطل النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية، المجموعة التي تضم أيضا رواندا وليبيا.
كما قاد المهاجم المخضرم فينسنت أبو بكر منتخب الكاميرون إلى الفوز على منتخب ناميبيا، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (65)، لتحتل بذلك الكاميرون صدارة المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن كينيا وزيمبابوي.
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