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الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال

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الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال

الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال

دوت الخليج-متابعات -
الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال
انتهت مباراة الأردن والنمسا ضمن منافسات كأس العالم 2026 بفوز المنتخب النمساوي بنتيجة 3-1 ، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وافتتح رومانو شميد التسجيل للمنتخب النمساوي في الشوط الأول بينما نجح علي علوان في إعادة الأردن إلى المباراة بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 50، قبل أن يسجل يزن العرب هدفا بالخطأ في مرماه ، ليمنح النمسا التقدم من جديد.

هذا وقد نجح ارناتوفيتش في التسجيل من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بفوز النمسا بثلاثية لهدف.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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