الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال
انتهت مباراة الأردن والنمسا ضمن منافسات كأس العالم 2026 بفوز المنتخب النمساوي بنتيجة 3-1 ، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.
وافتتح رومانو شميد التسجيل للمنتخب النمساوي في الشوط الأول بينما نجح علي علوان في إعادة الأردن إلى المباراة بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 50، قبل أن يسجل يزن العرب هدفا بالخطأ في مرماه ، ليمنح النمسا التقدم من جديد.
هذا وقد نجح ارناتوفيتش في التسجيل من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بفوز النمسا بثلاثية لهدف.
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