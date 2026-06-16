مصر تفرّط بأول انتصار في كأس العالم

مصر تفرّط بأول انتصار في كأس العالمفرّط منتخب مصر في تحقيق أول انتصار له بتاريخ مشاركاته في كأس العالم، بعدما انتزعت بلجيكا التعادل 1-1 مساء الإثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بمونديال 2026 لكرة القدم.

تقدم منتخب "الفراعنة" عبر لاعبه إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد مرور 20 دقيقة من صافرة البداية.

وفي الشوط الثاني سجل المدافع هاني هدف تعادل بلجيكا بالخطأ في مرمى بلاده بعدما اصطدمت كرة عرضية بساقه وسكنت شباك الحارس مصطفى شوبير، ليكتفي المنتخبان بنقطة في مستهل مشوارهما بمونديال 2026.

ولم يحقق المنتخب المصري أي انتصار في 3 مشاركات سابقة بالمونديال، أعوام 1934 و1990 و2018.

وتلعب بلجيكا مع إيران يوم 21 يونيو الجاري، وبعد يوم تلاقي مصر نظيرتها نيوزيلندا.