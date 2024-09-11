النصر يحسم مصير كاسترو: بيولي مرشح بقوة بعد كلاسيكو الأهلي ! تفاصيل نارية من العالمي

انت الأن تتابع خبرالنصر يحسم مصير كاسترو: بيولي مرشح بقوة بعد كلاسيكو الأهلي ! تفاصيل نارية من العالمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه إدارة نادي النصر تحديا كبيرا بعد النتائج المخيبة التي شهدها الفريق في الفترة الأخيرة فبعد سلسلة من الأداءات غير المرضية، يبدو أن قرار إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بات وشيكا.

في خضم هذا الوضع المتأزم، تسعى الإدارة لإحداث تغيير جذري على رأس الجهاز الفني من أجل إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وتحقيق الطموحات الجماهيرية.

النصر يحسم مصير كاسترو

يبدو أن مسيرة المدرب البرتغالي لويس كاسترو مع نادي النصر اقتربت من نهايتها، حيث قررت إدارة النادي العاصمي إنهاء عقده وتعيين بديل له في الفترة القادمة. جاء هذا القرار بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي عانى منها الفريق تحت قيادته.

تعرض كاسترو لانتقادات شديدة بعد خسارته الثقيلة في مباراة السوبر السعودي أمام الهلال برباعية نظيفة، بالإضافة إلى تدهور نتائج الفريق في أولى مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين. وأدى هذا الأداء المتراجع إلى مطالبة الجماهير بإقالته، حيث طالبوا بضرورة التفاوض مع مدرب جديد يمتلك القدرة على إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "عكاظ" أن إدارة نادي النصر توصلت إلى قناعة نهائية بعدم استمرار كاسترو، وأنها تعتزم إعلان إقالته بعد نهاية مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي. وأضافت الصحيفة أن الإدارة قد اختارت الإيطالي ستيفانو بيولي، المدرب السابق لنادي ميلان، ليكون البديل المحتمل لكاسترو، بعد مفاضلته مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

تتطلع إدارة النصر إلى استعادة استقرار الفريق وتحسين نتائجه في المنافسات المحلية والقارية، مما يجعل التغييرات في الجهاز الفني خطوة ضرورية في هذا السياق.