30 مليون جنيه سنويا.. الأهلي يقطع الطريق على الأندية السعوديه

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رياض - احمد صلاح - خلال الفتره الاخيرة، سعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط ب المارد الاحمر، إلى تلبية احتياجات المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي، السويسري مارسيل كولر، الذي طلب من الإدارة حسم كل الملفات المتعلقة بالفريق الاول خلال الفترة الحاليه.

وقد اكد مصدر من داخل الأهلى

إن المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، قد قدم لمجلس إدارة الاهلي، تقريرا شاملا، بكل احتياجات الفريق، واللاعبين الذي يرغب في تجديد عقودهم، واللاعبين الذي يرغب في رحيلهم عن صفوف الفريق خلال الفتره الحاليه.

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