انت الأن تتابع خبر انتقادات شديدة لنجم الهلال بعد مواجهة الصين: نصف لاعب ولا يرضي والديه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بعد الفوز الصعب الذي حققه منتخب السعودية على الصين في تصفيات كأس العالم، أثيرت موجة من الانتقادات الحادة تجاه المدرب الإيطالي مانشيني وبعض اللاعبين، وعلى رأسهم عبدالله الحمدان تركزت الانتقادات على أداء الحمدان الذي لم يكن بمستوى التوقعات، سواء مع المنتخب أو نادي الهلال، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية.
انتقادات شديدة لنجم الهلال بعد مواجهة الصين
- تبع الفوز الصعب الذي حققه منتخب السعودية على نظيره الصيني في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، سيل من الانتقادات الموجهة إلى المدرب الإيطالي مانشيني وبعض نجوم الأخضر، وكان أبرزهم عبدالله الحمدان، لاعب المنتخب ونادي الهلال.
- تعرض الحمدان لانتقادات شديدة من الجماهير والإعلام، بسبب أدائه الذي لم يكن على المستوى المتوقع سواء مع المنتخب أو ناديه. يعاني الحمدان من تراجع في مستواه الفني، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، مما زاد من حدة الانتقادات ضده.
- في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، قال المحلل الفني عماد السالمي إن الحمدان يظهر ضعيفا عندما يمتلك الكرة، لكنه يفي بمتطلبات المدرب من خلال تحركاته وضغطه على دفاع الخصم. وطرح السالمي تساؤلاً حول سبب استمرار اعتماد المدربين عليه، مستغربا إذا كان ذلك بسبب رضاهم عن أدائه أو بسبب اعتبارات أخرى.
- من جانبه أكد الناقد الرياضي إبراهيم العنقري أن الحمدان يفتقر إلى المهارات المطلوبة في مراكز الهجوم، مقارنة بفراس البريكان وتركي العمار وسلطان مندش الذين يعتبرهم أفضل منه من حيث الإمكانيات. وأضاف العنقري أن الحمدان يظهر كـ"نصف لاعب" نظرًا لعدم تقديمه الأدوار الهجومية المطلوبة، وتركزه على الأدوار الدفاعية فقط، وهو ما يتعارض مع الاحتياجات الحالية للفريق.
- تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يتطلع منتخب السعودية إلى تحسين أدائه وتعزيز فرصه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مما يضع ضغوطا إضافية على اللاعبين والمدربين.