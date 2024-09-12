انت الأن تتابع خبر انتقادات شديدة لنجم الهلال بعد مواجهة الصين: نصف لاعب ولا يرضي والديه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الفوز الصعب الذي حققه منتخب السعودية على الصين في تصفيات كأس العالم، أثيرت موجة من الانتقادات الحادة تجاه المدرب الإيطالي مانشيني وبعض اللاعبين، وعلى رأسهم عبدالله الحمدان تركزت الانتقادات على أداء الحمدان الذي لم يكن بمستوى التوقعات، سواء مع المنتخب أو نادي الهلال، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية.

انتقادات شديدة لنجم الهلال بعد مواجهة الصين