انت الأن تتابع خبر أخبار الزمالك: سفير مصر في كينيا يحضر التدريب الرئيسي للفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص وائل عطية سفير مصر في كينيا على حضور التدريب الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان في استقبال السفير كل من، أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في كينيا، و عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وحرصوا على توجيه الشكر للسفير على تعاون مسؤولي السفارة مع بعثة الزمالك وتذليل أي عقبات تواجه الفريق.

والتقى السفير المصري وائل عطية، ومحمد أسامة القنصل المصري في كينيا بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين من أجل الاطمئنان على كافة الأمور ومعرفة احتياجات الفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة فنية في المران الختامي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً للقاء الشرطة الكيني المقرر له غداً السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقسم الجهاز الفني لاعبيه للمجموعتين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية وتم خلالها التركيز على استغلال الكرات الثابتة بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.