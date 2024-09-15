الزمالك يخطط لضم صفقة مفاجأة قبل غلق الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الزمالك من إتمام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى النادي لتدعيم صفوفه بناءً على طلب المدير الفني جوزيه جوميز.

الزمالك يخطط لضم مدافع أفريقي

يأتي هذا التحرك بعد الإشارة إلى أزمة دفاعية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، وقبل مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك نقاشات متزايدة داخل النادي للتعاقد مع مدافع أجنبي لتعزيز الدفاع قبل بداية الموسم المقبل. ويأتي هذا في ظل رغبة النادي في عدم استمرار البنيني سامسون أكينيولا في الموسم القادم.

وأضاف المصدر أنه توجد عدة أسماء مرشحة لمدرب الفريق البرتغالي جوزيه جوميز، والنادي قد حصل بالفعل على توقيع عدد من اللاعبين المميزين في خط الدفاع من الدوري المصري. سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع مدافع مصري أو أجنبي بعد العودة من كينيا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بصفقات الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، فقد أبرم النادي خمس صفقات جديدة تشمل عمر فرج من أيك السويدي، كونراد ميشالاك، محمد حمدي، سيدي نداي، محمود بنتايك.