نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا للنخبة.. موعد مباراة النصر والشرطة اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم السعودية عن موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة النصر والشرطة في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة النصر والشرطة يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 على ملعب المدينة الدولي معقل الشرطة وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والشرطة عبر قناة 2 beIN Sports وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.



موقف النصر والشرطة في دوري أبطال آسيا



تم تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي وأصبح مشابه لنظام بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنافس جميع الفرق في مجموعتين فقط واحدة لأندية الغرب والثانية لأندية الشرق بدلًا من 10 مجموعات ويشارك في كل مجموعة 12 نادي.



وصل النصر إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي وخرج على يد العين الإماراتي الذي احتفل بالتتويج باللقب بينما يشارك الشرطة العراقي في البطولة للمرة الأولى منذ 2021 وودع في هذه النسخة من دور المجموعات.