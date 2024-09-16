نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول بالقميص الأحمر.. ماذا قال الأهلي عن يحيى عطية الله؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر اللاعب المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة الأهلي ضد جورماهيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت اليوم على ملعب الفريق الكيني.

يحيى عطية الله انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية.

ماذا قال الأهلي عن يحيى عطية الله؟

المباراة كانت بمثابة الظهور الأول له مع الأهلي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي حقق فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف دون رد على جورماهيا، حيث سجل رامي ربيعة الهدف الأول، وتبعه بيرسي تاو الذي أضاف هدفين.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية صورا ليحيى عطية الله من اللقاء، معلقة: “بداية حلم ليحيى عطية الله".