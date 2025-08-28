نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي يحتاج لـ "بوووم "امام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مباراة الأهلي وبيراميدز يوم السبت المقبل ستكون صعبة وخارج التوقعات بالرغم من هبوط مستوى الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الفريقين يمتلكان اللاعبين القادرين على التغيير من نتيجة اي مباراة رغم الغيابات العديدة في صفوف الفريقين.

وأضاف شبانة أن الأهلى تحديدا يحتاج انتصارًا مؤثرا بالجماهير لاستعادة الثقة بالمدرب واللاعبين واصفا الانتصار ب "البوووم" وهذه فرصته وان كان بيراميدز سيكون خصما قويا جدا.