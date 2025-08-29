نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة منتظرة بين النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة بقيادة خافيير أربيولا روخاس.

وعاونه ألفريدو رودريجيز مورينو مساعد أول، خورخي بونو مايتي، ويتواجد أليخاندرو رويس حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد خورخي فيجروا باسكيس ويعاونه أحمد الغندور وحسام عزب.

موعد المباراة

تنطلق صافرة اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد السلام.

