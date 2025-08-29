نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور على رأس قائمة الغائبين في الأهلي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الأحمر لمواجهة بيراميدز المقرر لها، غدا السبت، في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز، وشهدت عدة غيابات جاءت كالآتي:

ويغيب عن الأهلي أمام بيراميدز: إمام عاشور ومحمد سيحا وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم ومحمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد وياسين مرعي ومحمد شكري، أحمد عبد القادر.

قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد، أحمد عابدين، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري



تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.