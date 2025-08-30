نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يتعثر برباعية أمام الخليج في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الخليج والشباب

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق الشباب برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جوشوا كينج الهدف الأول للخليج في الدقيقة 6 صنعه له فورتونيس وحاول الشباب تسجيل هدف التعادف لكنه لم ينجح حيث لم تترجم الفرص لأهداف حقيقية وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الخليج والشباب برتم هادئ نسبيا وسدد كونستانتينوس فورتونيس ضربة جزاء بقوة في الدقيقة 53 وسجل يانيك كاراسكو الهدف الأول في الدقيقة 59 من ضربة جزاء وحاول تسجيل الهدف الثاني والتعادل للشباب لكنه لم ينجح ثم سجل صالح العمري الهدف الثالث في الدقيقة 64 صنع موريس وعاد جوشوا كينج بالهدف الرابع في الدقيقة 82 صنع الهوساوي وتعرض آل حمسل للإصابة ونزل حمد الجيراني بديلا له في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 4/1.

وبهذه النتيجة احتل الليث المركز السابع عشر دون نقاط بينما يأتي الخليج في المركز الثاني كوصيفا برصيد 3 نقاط.