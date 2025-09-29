نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشاء تحفيزي يجمع عمر جابر وعبد الله السعيد بلاعبي الزمالك قبل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل اجتماع الثنائي عمر جابر وعبد الله السعيد مع لاعبي الزمالك، مساء اليوم السبت، عقب تناول العشاء، في جلسة ودية حرصا خلالها على رفع الروح المعنوية لزملائهم قبل مواجهة القمة المرتقبة غدًا أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الثنائي أكد خلال حديثهما على أهمية المباراة وضرورة دخولها بتركيز شديد منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية، مشددين على أن الفوز في لقاء القمة له تأثير خاص على مشوار الفريق وثقة الجماهير".

وتابع: "عمر جابر والسعيد طالبا اللاعبين بضرورة طي أي خلافات سابقة داخل أو خارج الملعب، والتفكير فقط في اللقاء المصيري أمام الغريم التقليدي، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق وإصراره على المنافسة".

كما أكد الغندور على حديث الثنائي للاعبين أن الروح القتالية والالتزام بالتعليمات الفنية ستكون مفتاح العبور وتحقيق الانتصار.

